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Bir Zamanlar İstanbul dizisinin kadrosuna Gurur Çiçekoğlu dahil oldu! Gurur Çiçekoğlu kimdir?

Bir Zamanlar İstanbul dizisinin kadrosuna Gurur Çiçekoğlu dahil oldu. Gurur Çiçekoğlu dizide Pusat karakterine hayat verecek. Peki, Gurur Çiçekoğlu kimdir? Gurur Çiçekoğlu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Bir Zamanlar İstanbul dizisinin kadrosuna Gurur Çiçekoğlu dahil oldu! Gurur Çiçekoğlu kimdir? - Sayfa 1

Gurur Çiçekoğlu kimdir?

1990 yılında Ankara’da doğan Gurur Çiçekoğlu, tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusudur. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Öğrencilik yıllarından itibaren TRT, Türk Haber Ajansı ve özel kurumlarda seslendirme yaptı. Profesyonel ve lisanslı olarak Kickboks ve Binicilikle ilgilenmeye, devam etmektedir.

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Bir Zamanlar İstanbul dizisinin kadrosuna Gurur Çiçekoğlu dahil oldu! Gurur Çiçekoğlu kimdir? - Sayfa 2

Gurur Çiçekoğlu, mezun olduktan sonra tiyatro çalışmaları yanı sıra 2014 yılından itibaren Filinta, Ramo, Altın Kafes, Hayatla Barış,  Meraklı Adamın 10 Günü, gibi birçok film ve dizide rol aldı. 2016 yılında katıldığı Kim Milyoner Olmak İster yarışması ile ünlenen Gurur Çiçekoğlu, yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

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Bir Zamanlar İstanbul dizisinin kadrosuna Gurur Çiçekoğlu dahil oldu! Gurur Çiçekoğlu kimdir? - Sayfa 3

Gurur Çiçekoğlu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

 Dizi ve filmler 

Yalan (2024)

Meraklı Adamın 10 Günü (2024)

Hayatla Barış (2024)

 Dengeler (2024)

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Bir Zamanlar İstanbul dizisinin kadrosuna Gurur Çiçekoğlu dahil oldu! Gurur Çiçekoğlu kimdir? - Sayfa 4

 Altın Kafes (2023)

Seçim (2022)

Ramo (2020-2021)

Filinta (2014-2015) 

Tiyatro oyunları

Ağaçların Kokusu (2019)

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