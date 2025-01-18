Bir Zamanlar İstanbul dizisinin kadrosuna Selin Genç dahil oldu! Selin Genç kimdir?

Oyunculuğa olan ilgisinin ardından Konya'daki Selçuk Üniversitesi'nin tiyatro bölümüne girmeye karar verdi ve birkaç yıl sonra burada oyunculuk diplomasını aldı. Üniversite eğitiminin son yılında Vahide Perçin ve Altan Gördüm'ün yönettiği Akademi 35 Half Art House oyunculuk okulunda en iyi oyunculuk eğitimi aldı.

Selin Genç ilk tiyatro deneyimini 2016 yılında Murder Ballad adlı dizi ile yaşamıştır. Aldığı eğitimin ardından dizilerde oynaması için teklifler aldı.