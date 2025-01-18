Bir Zamanlar İstanbul dizisinin kadrosuna Selin Genç dahil oldu! Selin Genç kimdir?
Bir Zamanlar İstanbul dizisine Selin Genç dahil oldu. Türk oyuncu ve model olan Selin Genç dizide Elif karakterini canlandıracak. Peki, Selin Genç kimdir? Selin Genç hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte detaylar…
Selin Genç kimdir?
26 Haziran 1994 yılında İstanbul’da doğan Selin Genç, Türk oyuncu ve modeldir.
Baba tarafından Adana'lıdır. Ortaokul yıllarında tiyatroyla ilgilenmeye başladı.
Selin Genç ortaokulda okurken okulun drama grubuna katıldı. Liseden mezun olduktan sonra, birkaç yıl sonra mezun olduğu Şile'deki (İstanbul ilinde) Işık Üniversitesi'nin endüstri mühendisliği fakültesine kaydolmaya karar verdi.
Oyunculuğa olan ilgisinin ardından Konya'daki Selçuk Üniversitesi'nin tiyatro bölümüne girmeye karar verdi ve birkaç yıl sonra burada oyunculuk diplomasını aldı. Üniversite eğitiminin son yılında Vahide Perçin ve Altan Gördüm'ün yönettiği Akademi 35 Half Art House oyunculuk okulunda en iyi oyunculuk eğitimi aldı.
Selin Genç ilk tiyatro deneyimini 2016 yılında Murder Ballad adlı dizi ile yaşamıştır. Aldığı eğitimin ardından dizilerde oynaması için teklifler aldı.
2018-2022 yılları arasında Atv dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Gülten Taşkın Ciğerci rolünü üstlenmiştir ve gibi oyuncularla birlikte rol aldığı yer Hilal Altınbilek, Uğur Güneş, Murat Ünalmış, Vahide Perçin, Bülent Polat, Selin Yeninci, Polen Emre, Aras Şenol ve Furkan Palalı. 2020 yılında ikinci dizi için Türkiye Gençlik Ödülleri'nde En İyi Yardımcı TV Kadın Oyuncu dalında aday gösterildi.
2021 yılında Star TV dizisi Sana Söz kadrosuna Bahar Atalay karakterini canlandırarak katılmıştır. Ertesi yıl 2022 yılında yönetmenliğini Berker Berki ve Ömer Faruk Sorak'ın yaptığı Garip Bülbül Neşet Ertaş adlı filmde Elif Karaca rolüyle sinemaya adım attı. 2023 yılında tabii'nin Yangın Günleri: Independenta adlı web dizisi kadrosuna katıldı.