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Bir Zamanlar İstanbul dizisinin kadrosuna Yılmaz Kunt dahil oldu! Yılmaz Kunt kimdir?

Bir Zamanlar İstanbul dizisine Yılmaz Kunt dahil oldu. Türk model ve oyuncu olan Yılmaz Kunt dizide Mert karakterini canlandıracak. Peki, Yılmaz Kunt kimdir? Yılmaz Kunt hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte detaylar…

Bir Zamanlar İstanbul dizisinin kadrosuna Yılmaz Kunt dahil oldu! Yılmaz Kunt kimdir? - Sayfa 1

Yılmaz Kunt kimdir?

19 Kasım 1994 tarihinde Ankara’da doğan Yılmaz Kunt, Türk model ve oyuncudur. Best Model of Turkey 2015 birincisidir.

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Bir Zamanlar İstanbul dizisinin kadrosuna Yılmaz Kunt dahil oldu! Yılmaz Kunt kimdir? - Sayfa 2

Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. 2016’da Gülümse Yeter dizisi ile oyunculuğa başlayan Yılmaz Kunt, Bahtiyar Ölmez, Afili Aşk, Baba ve Ömer gibi dizilerde rol almıştır.

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Bir Zamanlar İstanbul dizisinin kadrosuna Yılmaz Kunt dahil oldu! Yılmaz Kunt kimdir? - Sayfa 3

Yılmaz Kunt hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

Televizyon

2016-2017     Gülümse Yeter

2018   Bahtiyar Ölmez

2019   Afili Aşk

2021   Kırmızı Oda

2021   Baş Belası

2022   Baba

2023-2024     Ömer

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Bir Zamanlar İstanbul dizisinin kadrosuna Yılmaz Kunt dahil oldu! Yılmaz Kunt kimdir? - Sayfa 4

İnternet

2022   Sadece Arkadaşız

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