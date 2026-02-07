Birçok kişi off-road diye alıp çamura kara saplanıyor; Off-road canavarı olan 5 otomobil bunlarmış
Koronavirüs pandemisiyle popüler hale gelen kamp, piknik ve off-road etkinlikleri için tasarlanmış 5 otomobil belli oldu.
Pandemiyle birlikte hız kazanan doğaya dönüş tutkusu kamp, piknik ve macera aktivitelerini modern yaşamın vazgeçilmezi haline getirdi.
Ancak arazi tecrübesi olmayan pek çok sürücü, yanlış araç seçimi nedeniyle zorlu zeminlerde mahsur kalabiliyor.
Bu noktada, yüksek çekiş gücü ve dayanıklılığıyla öne çıkan beş ikonik model, arazi canavarı unvanıyla kullanıcıların imdadına yetişiyor.
