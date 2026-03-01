Birer lotu olana 100 TL temettü geliyor; Kar paylarının dağıtılacağı tarihler duyuruldu

  1. Ekonomim
Borsa İstanbul’da temettü emekliliği planlayanların yakından takip ettiği şirketler kar payı dağıtacağı tarihleri ve tutarları açıkladı.

Borsa İstanbul’da 2026 yılı temettü takvimi mart ayında yoğunlaşıyor. Ay boyunca farklı sektörlerden 10 halka açık şirket kar payı dağıtımı gerçekleştirecek.

Yatırımcılar için nakit akışı anlamına gelen temettü ödemeleri, piyasalarda hareketliliği artırırken, özellikle uzun vadeli yatırım stratejisi izleyenler açısından önemli bir döneme işaret ediyor.

BİRER LOTU OLANA 100 TL TEMETTÜ GELİYOR

Rota Borsa’nın derlediği bilgilere göre yatırımcısına temettü ödeyecek şirketler ve tutarlar şöyle:

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGYO)
Hisse başı brüt temettü: 0,0834419 TL
Hisse başı net temettü: 0,0834419 TL
Temettü tarihi: 31 Mart 2026
Temettü verimi: %0,38

