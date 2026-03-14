BIST100 gerilerken en çok para girişi olan hisseler; Borsanın gözdeleri listede!
Borsa İstanbul’da haftalık kapanış düşüşle gerçekleşirken en çok para girişi kaydedilen hisseler belli oldu.
Borsa İstanbul, 9-13 Mart haftasını yüksek volatilite ve toparlanma çabasıyla tamamladı. Haftaya 12.613 puan seviyelerinde satıcılı başlayan BIST 100 endeksi, hafta genelinde güç kazanarak 13.000 puan sınırının üzerine tırmandı.
Cuma günü gerçekleşen %1,45’lik kar realizasyonuna rağmen haftayı 13.092,93 puandan kapatan endeks, yatırımcısına haftalık bazda pozitif getiri sağladı. Küresel risk iştahı ve sanayi hisselerindeki talep piyasada belirleyici oldu.