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  4. Bize Bir Şey Olmaz dizisine Sercan Badur dahil oldu! Sercan Badur kimdir?

Bize Bir Şey Olmaz dizisine Sercan Badur dahil oldu! Sercan Badur kimdir?

Bize Bir Şey Olmaz dizisine Sercan Badur dahil oldu. Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu olan Sercan Badur dizide Muzo karakterine hayat verecek. Peki, Sercan Badur kimdir? Sercan Badur hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Bize Bir Şey Olmaz dizisine Sercan Badur dahil oldu! Sercan Badur kimdir? - Sayfa 1

Sercan Badur kimdir?  

30 Ekim 1990 tarihinde İstanbul’da doğan Sercan Badur, Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur. 

Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu. 2010 yılında Dost Tiyatrosunda çalışmaya, 2010 yılında Çağan Irmak'ın "Karanlıktakiler" adlı film ile sinema hayatına başladı. 

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Bize Bir Şey Olmaz dizisine Sercan Badur dahil oldu! Sercan Badur kimdir? - Sayfa 2

Sercan Badur, 18 Haziran 2013 tarihinde biten "Öyle Bir Geçer Zaman ki" adlı dizide Mete'nin liseden arkadaşı Necati karakterini canlandırdı. 2014 yılında "Güllerin Savaşı" başrolünü Canan Ergüder, Damla Sönmez ve Barış Kılıç ile paylaştığı dizi filmde oynadı. 

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Bize Bir Şey Olmaz dizisine Sercan Badur dahil oldu! Sercan Badur kimdir? - Sayfa 3

2010 yılından itibaren birçok film ve dizide rol alan Sercan Badur, son oynadığı dizilerden Masum Değiliz’de Umut karakterini canlandırdı. 

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Bize Bir Şey Olmaz dizisine Sercan Badur dahil oldu! Sercan Badur kimdir? - Sayfa 4

Sercan Badur hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? 
 
Televizyon 

2010-2011, Öyle Bir Geçer Zaman ki 

2012, Son Yaz - Balkanlar 1912 

2012, Canımın İçi 

2014-2016, Güllerin Savaşı 

2016, Babam ve Ailesi 

2018, Masum Değiliz 

2020-2021, Tövbeler Olsun 

2024, Sandık Kokusu 
 
İnternet 

2021, İlk ve Son 

2023, Yardımcı Oyuncu 

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