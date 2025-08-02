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  4. Bize Bir Şey Olmaz dizisine Yılmaz Bayraktar dahil oldu! Yılmaz Bayraktar kimdir?

Bize Bir Şey Olmaz dizisine Yılmaz Bayraktar dahil oldu! Yılmaz Bayraktar kimdir?

Bize Bir Şey Olmaz dizisine Yılmaz Bayraktar dahil oldu. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Yılmaz Bayraktar dizide Barış karakterine hayat verecek. Peki, Yılmaz Bayraktar kimdir? Yılmaz Bayraktar hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Bize Bir Şey Olmaz dizisine Yılmaz Bayraktar dahil oldu! Yılmaz Bayraktar kimdir? - Sayfa 1

Yılmaz Bayraktar kimdir?

23 Aralık 1984 tarihinde Almanya'da doğan Yılmaz Bayraktar, sinema ve dizi film oyuncusudur.

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Bize Bir Şey Olmaz dizisine Yılmaz Bayraktar dahil oldu! Yılmaz Bayraktar kimdir? - Sayfa 2

Yılmaz Bayraktar, Almanya’da iken oyunculuk eğitimi alarak bu ülkede sinema filmlerinde oynadı.

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Bize Bir Şey Olmaz dizisine Yılmaz Bayraktar dahil oldu! Yılmaz Bayraktar kimdir? - Sayfa 3

Türkiye’de yer aldığı ilk dizi ise 2013’te rol aldığı Tatar Ramazan dizisi olmuştu. Sonra İftarlık Gazoz, Akıncı, Vatanım Sensin, Bir Küçük Gün Işığı, Barbaros Hayreddin gibi film ve dizilerde rol aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

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Bize Bir Şey Olmaz dizisine Yılmaz Bayraktar dahil oldu! Yılmaz Bayraktar kimdir? - Sayfa 4

Yılmaz Bayraktar hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? 

Esas Oğlan (2024) 

Zaferin Rengi (2023) 

Barbaros Hayreddin: Sultan’ın Fermanı (2022-2023) 

Bir Küçük Gün Işığı (2022) 

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