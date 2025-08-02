Bize Bir Şey Olmaz dizisine Yılmaz Bayraktar dahil oldu! Yılmaz Bayraktar kimdir?
Bize Bir Şey Olmaz dizisine Yılmaz Bayraktar dahil oldu. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Yılmaz Bayraktar dizide Barış karakterine hayat verecek. Peki, Yılmaz Bayraktar kimdir? Yılmaz Bayraktar hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Yılmaz Bayraktar kimdir?
23 Aralık 1984 tarihinde Almanya'da doğan Yılmaz Bayraktar, sinema ve dizi film oyuncusudur.
Yılmaz Bayraktar, Almanya’da iken oyunculuk eğitimi alarak bu ülkede sinema filmlerinde oynadı.
Türkiye’de yer aldığı ilk dizi ise 2013’te rol aldığı Tatar Ramazan dizisi olmuştu. Sonra İftarlık Gazoz, Akıncı, Vatanım Sensin, Bir Küçük Gün Işığı, Barbaros Hayreddin gibi film ve dizilerde rol aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.