BMW, Mercedes ve Volvo arasında ciddi kıyaslama. Uzman ekspertiz 3 markanın da notunu verdi.
Alman mühendisliğiyle nam yapan BMW ve Mercedes ile Çin’e satılsa da değerini kaybetmeyen Volvo, ünlü ekspertiz tarafından kıyaslandı.
Otomotiv dünyasının üç devi, bağımsız uzman ekspertiz değerlendirmesinde karşı karşıya geldi.
Alman mühendisliğinin simgeleri BMW ve Mercedes ile Çin menşeli Geely bünyesine geçmesine rağmen prestijinden ödün vermeyen İsveçli Volvo detaylı sınavdan geçti.
Sürüş dinamikleri, güvenlik teknolojileri, malzeme kalitesi ve uzun ömürlülük gibi kritik kriterler üzerinden yapılan incelemede, her üç markanın da güçlü ve zayıf yönleri açıkça ortaya kondu.