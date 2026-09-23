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  4. BMW ustası Alman mühendisliğini listeledi; BMW’nin en iyi, en kötü ve en ideal motorları…

BMW ustası Alman mühendisliğini listeledi; BMW’nin en iyi, en kötü ve en ideal motorları…

Alman mühendisliğinin harikası olarak otomotiv piyasasında nam salan BMW’nin ‘en’ motorlarını ustası açıkladı.

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BMW ustası Alman mühendisliğini listeledi; BMW’nin en iyi, en kötü ve en ideal motorları… - Sayfa 1

Alman mühendisliğinin simge markalarından BMW’nin motor performansları otomotiv dünyasında yeniden gündem oldu.

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BMW ustası Alman mühendisliğini listeledi; BMW’nin en iyi, en kötü ve en ideal motorları… - Sayfa 2

Deneyimli ustaların değerlendirmelerine göre, markanın geniş motor yelpazesinde tamir kolaylığıyla öne çıkan ve hayat kurtaran modeller kadar, sık sık arızalanarak sürücüleri bezdiren seçenekler de bulunuyor.

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BMW ustası Alman mühendisliğini listeledi; BMW’nin en iyi, en kötü ve en ideal motorları… - Sayfa 3

Yıllardır BMW motorların üzerinde çalışan usta isim performansıyla tam not alan ideal dizel ve benzinli seçeneklerin yanında, hem üzen hem de vazgeçilemeyen ikonik tasarımlara dikkat çekti.

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BMW ustası Alman mühendisliğini listeledi; BMW’nin en iyi, en kötü ve en ideal motorları… - Sayfa 4

İşte BMW’nin ‘en’ motorları:

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