BMW ustası Alman mühendisliğini listeledi; BMW’nin en iyi, en kötü ve en ideal motorları…
Alman mühendisliğinin harikası olarak otomotiv piyasasında nam salan BMW’nin ‘en’ motorlarını ustası açıkladı.
Alman mühendisliğinin simge markalarından BMW’nin motor performansları otomotiv dünyasında yeniden gündem oldu.
Deneyimli ustaların değerlendirmelerine göre, markanın geniş motor yelpazesinde tamir kolaylığıyla öne çıkan ve hayat kurtaran modeller kadar, sık sık arızalanarak sürücüleri bezdiren seçenekler de bulunuyor.
Yıllardır BMW motorların üzerinde çalışan usta isim performansıyla tam not alan ideal dizel ve benzinli seçeneklerin yanında, hem üzen hem de vazgeçilemeyen ikonik tasarımlara dikkat çekti.