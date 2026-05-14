BMW'yi ikinciliğe attı liderlik koltuğu benim dedi! İşte dünyanın en güçlü 10 otomobili

Global otomotiv alanında kartlar yeniden dağıtılıyor. Brand Finance’in paylaştığı "dünyanın en güçlü otomobil markaları" araştırmasına göre Hint üreticiler büyük bir çıkış yakalayarak sektör devlerinin arasına adını yazdırdı. Royal Enfield, Tata Motors, Mahindra, Maruti Suzuki ve Hero gibi markaların yükselişi dikkat çekerken, senelerdir zirve yarışında yer alan BMW’nin ikinci sıraya gerilemesi listeye damga vurdu. Uzmanlara göre Asya merkezli üreticilerin büyüyen pazar payı ve uygun maliyetli teknoloji yatırımları, otomotiv dünyasında yeni bir dönemin kapısını aralıyor.