BofA kapanış gününde bankaları radarına aldı; 1.2 milyar TL para girişi oldu!

Borsa İstanbul’un kapanış gününde BofA en çok alımı bankaların hisselerinde yaptı.

Borsa İstanbul dalgalı ancak temkinli iyimser bir görünüm sergiledi. Haftanın ilk günlerinde küresel piyasalardaki belirsizlikler ve ABD Merkez Bankası’na yönelik faiz beklentileri endeks üzerinde baskı oluştururken, hafta ortasından itibaren gelen alımlar dikkat çekti. Bankacılık ve sanayi hisselerinde görülen toparlanma, endeksin kayıplarını telafi etmesinde etkili oldu.

ENERJİ VE TEKNOLOJİ HİSSELEİR POZİTİF AYRIŞTI

Yurt içinde açıklanan makroekonomik verilerin beklentilere paralel gelmesi, yatırımcı güvenini desteklerken, ihracat ağırlıklı şirketlere yönelik ilgi öne çıktı. Haftanın son işlem gününde ise kar realizasyonları sınırlı geri çekilmelere neden oldu. Sektörel bazda bakıldığında savunma, enerji ve teknoloji hisseleri pozitif ayrışırken, perakende hisselerinde daha zayıf bir seyir izlendi.

Borsagundem.com.tr’nin derlediğini bilgiye göre BofA’nın en çok alım yaptığı hisseler şöyle:

TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. (TRALT): ₺ 220.025.542

