BofA kapanış gününde bankaları radarına aldı; 1.2 milyar TL para girişi oldu!

Borsa İstanbul dalgalı ancak temkinli iyimser bir görünüm sergiledi. Haftanın ilk günlerinde küresel piyasalardaki belirsizlikler ve ABD Merkez Bankası’na yönelik faiz beklentileri endeks üzerinde baskı oluştururken, hafta ortasından itibaren gelen alımlar dikkat çekti. Bankacılık ve sanayi hisselerinde görülen toparlanma, endeksin kayıplarını telafi etmesinde etkili oldu.