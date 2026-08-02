Bol köpüklü geleneksel lezzet: 5-11 Ağustos'ta BİM'e Fakir 2’li Türk Kahve Makinesi geliyor!
Her fincanda bol köpüklü, tam kıvamında ve köz tadında geleneksel lezzeti eksiksiz sunan bu şık kahve makinesi, ikili haznesiyle en kalabalık anlarda bile zaman kazandırıyor. Taşma önleyici akıllı sensörleri sayesinde mutfaklara güven ve konfor taşırken, modern tasarımıyla tezgahların şıklığını tamamlıyor. İşte hayatı kolaylaştıran 2’li Fakir Türk kahve makinesi, avantajlı fiyatıyla 5 Ağustos Çarşamba ile 11 Ağustos Salı günleri arasında BİM mağazalarında alıcılarını özlemle bekliyor.
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