Bol köpüklü kahve şöleni başlıyor: A101’e 6-12 Ağustos’ta Türk Kahvesi Makinesi geliyor!
Kahve keyfini kalabalık dost meclislerine eksiksiz taşıyan ve tam kıvamında bol köpüklü lezzetler sunan bu özel makine, paslanmaz çelik rezistansı sayesinde uzun ömürlü ve sağlıklı bir kullanım vadediyor. Tek seferde tam 14 fincan kahve pişirebilen devasa kapasitesiyle misafir ağırlamayı büyük bir konfora dönüştürürken, modern mutfak tezgahlarına estetik bir hava katıyor. Mutfakların yeni gözdesi olacak Pierre Cardin Türk kahvesi makinesi, 6 Ağustos Perşembe ile 12 Ağustos Çarşamba tarihleri arasında A101 reyonlarında sizleri bekliyor.
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