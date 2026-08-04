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  4. Bol köpüklü kahve şöleni başlıyor: A101’e 6-12 Ağustos’ta Türk Kahvesi Makinesi geliyor!

Bol köpüklü kahve şöleni başlıyor: A101’e 6-12 Ağustos’ta Türk Kahvesi Makinesi geliyor!

Kahve keyfini kalabalık dost meclislerine eksiksiz taşıyan ve tam kıvamında bol köpüklü lezzetler sunan bu özel makine, paslanmaz çelik rezistansı sayesinde uzun ömürlü ve sağlıklı bir kullanım vadediyor. Tek seferde tam 14 fincan kahve pişirebilen devasa kapasitesiyle misafir ağırlamayı büyük bir konfora dönüştürürken, modern mutfak tezgahlarına estetik bir hava katıyor. Mutfakların yeni gözdesi olacak Pierre Cardin Türk kahvesi makinesi, 6 Ağustos Perşembe ile 12 Ağustos Çarşamba tarihleri arasında A101 reyonlarında sizleri bekliyor.

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Bol köpüklü kahve şöleni başlıyor: A101’e 6-12 Ağustos’ta Türk Kahvesi Makinesi geliyor! - Sayfa 1

APEC APT4 ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED

Fiyat: 59,990 TL

VOLTA DEMON GR250R MOTOSİKLET

Fiyat: 179,990 TL

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Bol köpüklü kahve şöleni başlıyor: A101’e 6-12 Ağustos’ta Türk Kahvesi Makinesi geliyor! - Sayfa 2

PİRANHA MAGSAFE 5000 MAH POWERBANK

Fiyat: 599 TL

PİRANHA BLUETOOTH KULAK İÇİ KULAKLIK

Fiyat: 599 TL

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Bol köpüklü kahve şöleni başlıyor: A101’e 6-12 Ağustos’ta Türk Kahvesi Makinesi geliyor! - Sayfa 3

SEG 7 KG 1000 DEVİR ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Fiyat: 16,799 TL

KİWİ KWP-8556 SU SEBİLİ

Fiyat: 5,999 TL

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Bol köpüklü kahve şöleni başlıyor: A101’e 6-12 Ağustos’ta Türk Kahvesi Makinesi geliyor! - Sayfa 4

PIERRE CARDIN TÜRK KAHVESİ MAKİNESİ

Fiyat: 1,299 TL

REGAL KABLOLU DİK SÜPÜRGE

Fiyat: 1,599 TL

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