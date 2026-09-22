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  4. Borsa devi için çarpıcı grafik. 100.000 TL’nin dönüşü 22.134.830 TL oldu.

Borsa devi için çarpıcı grafik. 100.000 TL’nin dönüşü 22.134.830 TL oldu.

Borsa İstanbul’da işlem gören dev şirketin hissesine 2015 yılında 100.000 TL’lik yatırım yapan birinin kazancı 11 yıl sonra 22 milyon TL’yi aştı.

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Borsa devi için çarpıcı grafik. 100.000 TL’nin dönüşü 22.134.830 TL oldu. - Sayfa 1

2015 yılında yapılan 100.000 TL’lik Aselsan hissesi yatırımı, borsa yatırımcılarının uzun vadeli stratejilerde elde edebileceği devasa potansiyeli bir kez daha gözler önüne serdi.

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Borsa devi için çarpıcı grafik. 100.000 TL’nin dönüşü 22.134.830 TL oldu. - Sayfa 2

Borsa İstanbul’un en köklü ve stratejik savunma sanayi devlerinden biri olan şirketin hisseleri, yıllar içerisinde kaydettiği güçlü performansla dikkat çekiyor.

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Borsa devi için çarpıcı grafik. 100.000 TL’nin dönüşü 22.134.830 TL oldu. - Sayfa 3

Uzmanlar, uzun vadeli portföy yönetiminde doğru hisse seçiminin ve sabırlı yatırımcı yaklaşımının önemini bu tür tarihi örneklerle sıkça vurguluyor.

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Borsa devi için çarpıcı grafik. 100.000 TL’nin dönüşü 22.134.830 TL oldu. - Sayfa 4

İşte 2015 yılında 100 bin liralık Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) hissesi almış olan birinin bu sürede elde ettiği kazanç:

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