  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Borsa düşerken onlar alım yaptı. BofA üzerinden bu hisselere yüklü para girişi

Borsa düşerken onlar alım yaptı. BofA üzerinden bu hisselere yüklü para girişi

Borsa İstanbul haftayı düşüşle kapatırken BofA üzerinden yüklü para girişi olan hisseler belli oldu.

Borsa düşerken onlar alım yaptı. BofA üzerinden bu hisselere yüklü para girişi - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da geride kalan haftada satış baskısı öne çıktı. Hisselerin büyük bölümünde satış ağırlıklı işlemler gerçekleşirken, BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,42 düşüşle 11.294,37 puandan tamamladı.

1 | 13
Borsa düşerken onlar alım yaptı. BofA üzerinden bu hisselere yüklü para girişi - Sayfa 2

22–26 Aralık döneminde özellikle yabancı aracı kurumlar üzerinden yapılan işlemler dikkat çekti. Bu süreçte Bank of America aracılığıyla gerçekleştirilen satışların öne çıktığı görülürken, kurumun belirli hisselerde yoğunlaşan satış verileri yatırımcıların yakın takibine girdi.

2 | 13
Borsa düşerken onlar alım yaptı. BofA üzerinden bu hisselere yüklü para girişi - Sayfa 3

BORSA DÜŞERKEN EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

Rotaborsa.com’daki bilgiye göre BofA üzerinden yüklü alım yapılan hisseler şöyle:

3 | 13
Borsa düşerken onlar alım yaptı. BofA üzerinden bu hisselere yüklü para girişi - Sayfa 4

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (D) (KRDMD)

Net Satış (TL)
-177.049.386

4 | 13