Borsada düştü, sıralama güncellendi! Feridun Geçgel öne çıktı... İşte yeni Türk milyarderler

Forbes’in yayınladığı son milyarderler listesi, Borsa İstanbul’da mayıs ayında meydana gelen düşüşlerin servetler üzerindeki tesirini bir kez daha gözler önüne serdi. Bilhassa TERA hisselerinde yaşanan sert değer kaybı sonrası Tera Holding’in patronları Emre Tezmen ve Oğuz Tezmen milyarderler listesinin dışında kalırken, Türkiye’nin en zengin isimleri listesi tekrardan şekillendi. Güncel tablo, borsadaki hareketliliğin servet dengelerini nasıl değiştirdiğini bir kez daha ortaya koydu