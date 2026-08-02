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  4. Borsa İstanbul haftayı düşüşle kapattı; BofA bu 10 hisseden 5 milyar TL’den fazla net satış yaptı.

Borsa İstanbul haftayı düşüşle kapattı; BofA bu 10 hisseden 5 milyar TL’den fazla net satış yaptı.

Borsa İstanbul haftayı yüzde 3,48 düşüşle kapatırken BofA toplamda 10 hisseden yaklaşık 5 milyar TL’lik net satışla çıkış yaptı.

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Borsa İstanbul haftayı düşüşle kapattı; BofA bu 10 hisseden 5 milyar TL’den fazla net satış yaptı. - Sayfa 1

Borsa İstanbul’un yüzde 3,48 değer kaybıyla tamamladığı haftada, yabancı yatırımcı kanadından belirgin bir çıkış yaşandı.

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Borsa İstanbul haftayı düşüşle kapattı; BofA bu 10 hisseden 5 milyar TL’den fazla net satış yaptı. - Sayfa 2

Küresel finans devi Bank of America (BofA), piyasadaki geri çekilmenin paralelinde öne çıkan 10 kritik şirkette yoğun pozisyon kapattı.

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Borsa İstanbul haftayı düşüşle kapattı; BofA bu 10 hisseden 5 milyar TL’den fazla net satış yaptı. - Sayfa 3

BofA 5 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE PARA ÇIKIŞI YAPTI

Kurumun hafta boyunca gerçekleştirdiği etkili elden çıkarma operasyonları neticesinde, söz konusu pay piyasalarından 5 milyar 211 milyon 458 bin TL sermaye çıkışı gerçekleşti.

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Borsa İstanbul haftayı düşüşle kapattı; BofA bu 10 hisseden 5 milyar TL’den fazla net satış yaptı. - Sayfa 4

Rota Borsa’nın derlediği bilgiye göre BofA’nın çıkış yaptığı hisseler şöyle:

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