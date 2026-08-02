Borsa İstanbul haftayı düşüşle kapattı; BofA bu 10 hisseden 5 milyar TL’den fazla net satış yaptı.
Borsa İstanbul haftayı yüzde 3,48 düşüşle kapatırken BofA toplamda 10 hisseden yaklaşık 5 milyar TL’lik net satışla çıkış yaptı.
Borsa İstanbul’un yüzde 3,48 değer kaybıyla tamamladığı haftada, yabancı yatırımcı kanadından belirgin bir çıkış yaşandı.
Küresel finans devi Bank of America (BofA), piyasadaki geri çekilmenin paralelinde öne çıkan 10 kritik şirkette yoğun pozisyon kapattı.
BofA 5 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE PARA ÇIKIŞI YAPTI
Kurumun hafta boyunca gerçekleştirdiği etkili elden çıkarma operasyonları neticesinde, söz konusu pay piyasalarından 5 milyar 211 milyon 458 bin TL sermaye çıkışı gerçekleşti.