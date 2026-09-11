Borsa İstanbul’daki 3 hisse için hedef fiyat açıklandı. Yatırımcılar merakla bekliyordu
Borsa İstanbul yatırımcısının yakından takip ettiği 3 şirketin hissesi için aracı kurumlar fiyat beklentilerini açıkladı.
Borsa İstanbul’da işlem gören ve yatırımcıların radarlarında üst sıralarda yer alan üç önemli şirket için aracı kurumlardan beklenen hedef fiyat analizleri paylaşıldı.
Piyasalardaki değişken seyir devam ederken açıklanan yeni fiyat beklentileri ve potansiyel hisse değerlemeleri, yatırımcıların portföy stratejilerini yeniden gözden geçirmelerine zemin hazırladı.
Analistlerin öngörüleri, borsadaki genel yön arayışı ve hisse bazlı hareketlilik açısından dikkatle takip ediliyor.