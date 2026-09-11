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  4. Borsa İstanbul’daki 3 hisse için hedef fiyat açıklandı. Yatırımcılar merakla bekliyordu

Borsa İstanbul’daki 3 hisse için hedef fiyat açıklandı. Yatırımcılar merakla bekliyordu

Borsa İstanbul yatırımcısının yakından takip ettiği 3 şirketin hissesi için aracı kurumlar fiyat beklentilerini açıkladı.

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Borsa İstanbul’daki 3 hisse için hedef fiyat açıklandı. Yatırımcılar merakla bekliyordu - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da işlem gören ve yatırımcıların radarlarında üst sıralarda yer alan üç önemli şirket için aracı kurumlardan beklenen hedef fiyat analizleri paylaşıldı.

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Borsa İstanbul’daki 3 hisse için hedef fiyat açıklandı. Yatırımcılar merakla bekliyordu - Sayfa 2

Piyasalardaki değişken seyir devam ederken açıklanan yeni fiyat beklentileri ve potansiyel hisse değerlemeleri, yatırımcıların portföy stratejilerini yeniden gözden geçirmelerine zemin hazırladı.

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Borsa İstanbul’daki 3 hisse için hedef fiyat açıklandı. Yatırımcılar merakla bekliyordu - Sayfa 3

Analistlerin öngörüleri, borsadaki genel yön arayışı ve hisse bazlı hareketlilik açısından dikkatle takip ediliyor.

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Borsa İstanbul’daki 3 hisse için hedef fiyat açıklandı. Yatırımcılar merakla bekliyordu - Sayfa 4

3 DEV İÇİN ARACI KURUMLAR FİYAT BEKLENTİSİ VERDİ

Rota Borsa’da yer alan bilgiye göre yatırımcıların beklediği hisseler için hedef fiyat tahminleri şöyle:

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