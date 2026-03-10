Borsa İstanbul’un 9 gözdesinden temettü kararı; 1 lotu olan yatırımcı ödeme alıyor.

  1. Ekonomim
Borsa İstanbul’un gözde şirketlerinden 9’u temettü ödemelerine ilişkin kararını açıkladı.

Borsa İstanbul'un lokomotif şirketlerinden dokuzu, yatırımcılarını heyecanlandıran temettü kararlarını resmi olarak duyurdu. Şirket portföylerinde sadece 1 lot hissesi bulunan yatırımcıların bile faydalanabileceği bu ödemeler, piyasalarda bahar havası estirdi.

KAR PAYI KARARI VEREN 9 ŞİRKET

Kar payı dağıtım takvimlerinin netleşmesiyle birlikte, yatırımcılar hesaplarına yatacak nakit ödemeler için gün saymaya başladı. Rotaborsa.com’da paylaşılan bilgiye göre temettü kararını açıklayan 9 şirket şöyle:

 

Makina Takım Endüstrisi A.Ş. (MAKTK)

Karar tanımı Hisse başı temettü tutarı (brüt) Hisse başı temettü tutarı (net) Temettü tarihi
Yönetim Kurulu Dağıtmayacak Dağıtmayacak
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK)

Karar tanımı Hisse başı temettü tutarı (brüt) Hisse başı temettü tutarı (net) Temettü tarihi
Genel Kurul Dağıtmayacak Dağıtmayacak
