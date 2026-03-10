Borsa İstanbul’un 9 gözdesinden temettü kararı; 1 lotu olan yatırımcı ödeme alıyor.
Borsa İstanbul’un gözde şirketlerinden 9’u temettü ödemelerine ilişkin kararını açıkladı.
Borsa İstanbul'un lokomotif şirketlerinden dokuzu, yatırımcılarını heyecanlandıran temettü kararlarını resmi olarak duyurdu. Şirket portföylerinde sadece 1 lot hissesi bulunan yatırımcıların bile faydalanabileceği bu ödemeler, piyasalarda bahar havası estirdi.
KAR PAYI KARARI VEREN 9 ŞİRKET
Kar payı dağıtım takvimlerinin netleşmesiyle birlikte, yatırımcılar hesaplarına yatacak nakit ödemeler için gün saymaya başladı. Rotaborsa.com’da paylaşılan bilgiye göre temettü kararını açıklayan 9 şirket şöyle:
Makina Takım Endüstrisi A.Ş. (MAKTK)
|Karar tanımı
|Hisse başı temettü tutarı (brüt)
|Hisse başı temettü tutarı (net)
|Temettü tarihi
|Yönetim Kurulu
|Dağıtmayacak
|Dağıtmayacak
|–