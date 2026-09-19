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  4. Borsa İstanbul’un devleri için hedef fiyatlar açıklandı; ASELS, MAVI, EKGYO, BİM, MİGROS, ÜLKER…

Borsa İstanbul’un devleri için hedef fiyatlar açıklandı; ASELS, MAVI, EKGYO, BİM, MİGROS, ÜLKER…

Borsa İstanbul’da işlem gören dev şirketlerin hisseleri için aracı kurumlar yatırımcıların yakından takip ettiği fiyat beklentilerini paylaştı.

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Borsa İstanbul’un devleri için hedef fiyatlar açıklandı; ASELS, MAVI, EKGYO, BİM, MİGROS, ÜLKER… - Sayfa 1

Borsa İstanbul’daki dev şirketler için aracı kurumların hedef fiyat güncellemeleri hız kesmeden devam ediyor.

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Borsa İstanbul’un devleri için hedef fiyatlar açıklandı; ASELS, MAVI, EKGYO, BİM, MİGROS, ÜLKER… - Sayfa 2

Eylül ayının üçüncü haftasında paylaşılan analist raporlarında pek çok hisse için yeni öngörüler netleşirken; küresel piyasa hareketleri, faiz politikalarındaki seyir ve şirketlerin bilanço başarıları yatırımcıların radarında yer alıyor.

 

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Borsa İstanbul’un devleri için hedef fiyatlar açıklandı; ASELS, MAVI, EKGYO, BİM, MİGROS, ÜLKER… - Sayfa 3

Aracı kurumların bu taze değerlendirmeleri, dönemin rota haritasını şekillendiriyor. İşte aracı kurumların 25 hisse için açıkladığı hedef fiyat beklentisi:

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Borsa İstanbul’un devleri için hedef fiyatlar açıklandı; ASELS, MAVI, EKGYO, BİM, MİGROS, ÜLKER… - Sayfa 4

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
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