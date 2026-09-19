Borsa İstanbul’un devleri için hedef fiyatlar açıklandı; ASELS, MAVI, EKGYO, BİM, MİGROS, ÜLKER…
Borsa İstanbul’da işlem gören dev şirketlerin hisseleri için aracı kurumlar yatırımcıların yakından takip ettiği fiyat beklentilerini paylaştı.
Borsa İstanbul’daki dev şirketler için aracı kurumların hedef fiyat güncellemeleri hız kesmeden devam ediyor.
Eylül ayının üçüncü haftasında paylaşılan analist raporlarında pek çok hisse için yeni öngörüler netleşirken; küresel piyasa hareketleri, faiz politikalarındaki seyir ve şirketlerin bilanço başarıları yatırımcıların radarında yer alıyor.
Aracı kurumların bu taze değerlendirmeleri, dönemin rota haritasını şekillendiriyor. İşte aracı kurumların 25 hisse için açıkladığı hedef fiyat beklentisi: