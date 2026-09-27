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  4. Borsa İstanbul’un savunma sanayi devi için 15 aracı kurum fiyat açıkladı.

Borsa İstanbul’un savunma sanayi devi için 15 aracı kurum fiyat açıkladı.

Borsa İstanbul’da işlem gören en köklü ve büyük savunma sanayi şirketlerinden ASELS için 15 aracı kurum fiyat beklentisi açıkladı.

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Borsa İstanbul’un savunma sanayi devi için 15 aracı kurum fiyat açıkladı. - Sayfa 1

Borsa İstanbul’un köklü savunma sanayi devi için on beş aracı kurum yeni dönem hedef fiyatlarını paylaştı.

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Borsa İstanbul’un savunma sanayi devi için 15 aracı kurum fiyat açıkladı. - Sayfa 2

Küresel risklerin artış gösterdiği bu dönemde, sektörün öncü teknoloji üreticisine yönelik beklentiler yukarı yönlü revize edildi.

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Borsa İstanbul’un savunma sanayi devi için 15 aracı kurum fiyat açıkladı. - Sayfa 3

Analistler, şirketin güçlü sipariş defteri ve yüksek büyüme potansiyeline dikkat çekerek yatırımcılar için cazip getiri marjı sunduğunu vurguladı.

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Borsa İstanbul’un savunma sanayi devi için 15 aracı kurum fiyat açıkladı. - Sayfa 4

Kurumların ortak öngörüsü, hissenin piyasadaki güçlü konumunu sürdüreceği yönünde birleşti.

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