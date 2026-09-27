Borsa İstanbul’un savunma sanayi devi için 15 aracı kurum fiyat açıkladı.
Borsa İstanbul’da işlem gören en köklü ve büyük savunma sanayi şirketlerinden ASELS için 15 aracı kurum fiyat beklentisi açıkladı.
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Borsa İstanbul’un köklü savunma sanayi devi için on beş aracı kurum yeni dönem hedef fiyatlarını paylaştı.
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Küresel risklerin artış gösterdiği bu dönemde, sektörün öncü teknoloji üreticisine yönelik beklentiler yukarı yönlü revize edildi.
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Analistler, şirketin güçlü sipariş defteri ve yüksek büyüme potansiyeline dikkat çekerek yatırımcılar için cazip getiri marjı sunduğunu vurguladı.
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