Borsa yükselişle kapanırken BofA alış yaptı. İşte +3,3 milyar TL ile en çok alış yapılan 10 hisse.
Borsa İstanbul günü yükselişle kapatırken BofA’nın en çok alım yaptığı 10 hisse listelendi. ABD merkezli dev bankanın 3.3 milyar TL ile en çok alım yaptığı hisseler dikkati çekti.
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Güne yüzde 1,32 düşüşle başlayan endeks, gün içinde yönünü yukarı çevirerek yüzde 2,95 değer kazandı ve 13.509,76 puana ulaştı.
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Bankacılık hisselerinde güçlü alımların öne çıktığı seansta, toplam işlem hacmi 300 milyar lira seviyesini aşarken, endeks önceki günkü sert kayıpların ardından toparlanma gösterdi.
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