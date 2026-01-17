Borsada hangi yaş grubunun ne kadar parası var? En yüksek portföy 45-49 yaş aralığında!
Borsa İstanbul’da işlem gören hisselere yatırım yapan 0-14 yaş grubunun bile geniş portföyü varken en zengin olan yaş grubu da 45-49 oldu.
Türkiye'deki yatırım alışkanlıklarını ve servet dağılımını gözler önüne seren güncel veriler açıklandı. Yaş gruplarına göre portföy büyüklüklerinin incelendiği rapora göre, finansal birikimin zirve noktası 379,66 milyar TL ile 45-49 yaş grubu oldu.
Veriler, 20’li yaşlardan itibaren birikimlerin hızla arttığını, özellikle 40-44 yaş aralığında 292,89 milyar TL ile güçlü bir ivme yakalandığını gösteriyor. 50 yaş sonrasında portföy büyüklüklerinde kademeli bir düşüş gözlense de 75 yaş ve üzeri grubun 129,20 milyar TL’lik varlığı dikkat çekiyor.
BORSANIN HİSSE ZENGİNLERİ
Uzmanlar, bu tabloyu kariyerin en verimli dönemindeki yüksek tasarruf eğilimi ve emeklilik öncesi birikimlerin bir yansıması olarak değerlendiriyor. Borsayianla tarafından derlenen verilere göre yaş grupları ve yatırım tutarları şöyle: