Borsada hangi yaş grubunun ne kadar parası var? En yüksek portföy 45-49 yaş aralığında!

BORSANIN HİSSE ZENGİNLERİ

Uzmanlar, bu tabloyu kariyerin en verimli dönemindeki yüksek tasarruf eğilimi ve emeklilik öncesi birikimlerin bir yansıması olarak değerlendiriyor. Borsayianla tarafından derlenen verilere göre yaş grupları ve yatırım tutarları şöyle: