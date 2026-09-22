Borsada işin rengi değişti en değerli bankalar yeniden şekillendi! ASELSAN'ı zorluyor
Borsa İstanbul’da bankacılık alanının en değerli firmaları son yaşananların sonrasında tekrardan sıralandı. CompaniesMarketCap datalarına göre bankaların piyasa değerlerinde yaşanan değişim dikkat çekerken, zirve yarışında ASELSAN da öne çıktı.
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Borsada şirketlerin piyasa değerleri değişirken bankacılık sektöründe de dengeler yeniden şekillendi. CompaniesMarketCap verileri, Türkiye’nin en değerli bankalarını ortaya koyarken, bazı bankaların ASELSAN’a yaklaşması dikkat çekti.
1 | 11