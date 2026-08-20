Borsanın dev şirketleri için beklenen fiyatlar açıklandı. GLRMK, ULKER, TRGYO, BIOEN...
Borsa İstanbul’da işlem gören GLRMK, ULKER, TRGYO gibi dev hisseler dahil 9 şirketin hissesi için aracı kurumlar fiyat beklentilerini paylaştı.
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler için aracı kurumların hedef fiyat değerlendirmeleri yatırımcıların odağında.
GLRMK, ULKER ve TRGYO’nun da aralarında bulunduğu 9 hisse için yayımlanan beklentilerde, mevcut fiyatlara kıyasla dikkat çeken yükseliş potansiyelleri öne çıktı.
Kurumların analizleri, söz konusu hisselerdeki beklentilerin yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini ortaya koydu.