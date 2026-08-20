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  4. Borsanın dev şirketleri için beklenen fiyatlar açıklandı. GLRMK, ULKER, TRGYO, BIOEN...

Borsanın dev şirketleri için beklenen fiyatlar açıklandı. GLRMK, ULKER, TRGYO, BIOEN...

Borsa İstanbul’da işlem gören GLRMK, ULKER, TRGYO gibi dev hisseler dahil 9 şirketin hissesi için aracı kurumlar fiyat beklentilerini paylaştı.

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Borsanın dev şirketleri için beklenen fiyatlar açıklandı. GLRMK, ULKER, TRGYO, BIOEN... - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler için aracı kurumların hedef fiyat değerlendirmeleri yatırımcıların odağında.

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Borsanın dev şirketleri için beklenen fiyatlar açıklandı. GLRMK, ULKER, TRGYO, BIOEN... - Sayfa 2

GLRMK, ULKER ve TRGYO’nun da aralarında bulunduğu 9 hisse için yayımlanan beklentilerde, mevcut fiyatlara kıyasla dikkat çeken yükseliş potansiyelleri öne çıktı.

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Borsanın dev şirketleri için beklenen fiyatlar açıklandı. GLRMK, ULKER, TRGYO, BIOEN... - Sayfa 3

Kurumların analizleri, söz konusu hisselerdeki beklentilerin yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini ortaya koydu.

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Borsanın dev şirketleri için beklenen fiyatlar açıklandı. GLRMK, ULKER, TRGYO, BIOEN... - Sayfa 4

BORSANIN DEVLERİ İÇİN BEKLENEN FİYATLAR

Rotaborsa.com’daki bilgiye göre aracı kurumların öne çıkan 9 hisse için yaptığı fiyat tahmini şöyle:

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