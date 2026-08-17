Borsanın en fazla vergi veren 19 şirketi açıklandı; Zirvede üç banka var
2025 vergilendirme aşamasının vergi rekortmenleri ortaya çıkarken, Borsa İstanbul’da işlem gören firmalar da listede dikkat çekti. İlk 100 kurumlar vergisi mükellefi içerisinde unvanı tespit edilen 19 şirketin toplam vergi tahakkuku 112,4 milyar TL’ye erişti.
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Türkiye’nin 2025 vergilendirme dönemine dair kurumlar vergisi rekortmenleri açıklandı. Gelir İdaresi Başkanlığı datalarına göre, Türkiye’nin en fazla kurumlar vergisi ödeyen ilk 100 mükellefi arasında Borsa İstanbul’da işlem gören ve unvanının açıklanmasına izin veren 19 şirket yer aldı.
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