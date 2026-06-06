Böyle fırsat görülmedi: BİM'de 9 Haziran Salı büyük gıda indirimi başlıyor!
Böyle fırsat görülmedi: BİM'de 9 Haziran Salı büyük gıda indirimi başlıyor!
BİM perakende zinciri, tüketicilerin merakla beklediği 9 Haziran Salı aktüel ürünler seçkisini yayımlayarak kahvaltılık ürünler, süt ürünleri, içecekler ve atıştırmalıklarda yeni bir tasarruf dönemini başlattı. Mutfak alışverişini daha ekonomik kılmayı hedefleyen bu özel kampanya döneminde, taze süt çeşitlerinden soğuk meşrubatlara kadar hanehalkının en çok tükettiği ürün gruplarında net fiyat avantajları sunuluyor. Ev ekonomisinde harcanabilir kişisel gelirleri korumayı amaçlayan bu ucuz gıda listesi, Salı gününden itibaren tüm Türkiye genelindeki BİM mağazalarında raflarda yer alacak.
DOST %20 BİTKİSEL YAĞLI KREMSOS
Fiyat: 18 TL
1 | 119
2 | 119
3 | 119
4 | 119
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