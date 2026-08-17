BÖYLE NETLİK, BÖYLE DEV EKRAN GÖRÜLMEDİ! BİM GOOGLE TV İLE EZBER BOZMAYA GELİYOR (BİM 19-25 AĞUSTOS)
BİM 19-25 Ağustos aktüel kataloğuyla dev ekran rüyası gerçek oluyor. Evinde sinema kalitesi yaşamak isteyenler için TCL 75V6D 75 inç 4K Ultra HD Google TV şubelere geliyor. AiPQ Engine işlemcisi, HDR10 renkleri ve Dolby Audio ses sistemiyle bu fırsatı sakın kaçırmayın. Sınırlı stoklarla sunulan bu ezber bozan dev televizyonu yakalamak için acele edin!
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