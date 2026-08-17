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  4. BÖYLE NETLİK, BÖYLE DEV EKRAN GÖRÜLMEDİ! BİM GOOGLE TV İLE EZBER BOZMAYA GELİYOR (BİM 19-25 AĞUSTOS)

BÖYLE NETLİK, BÖYLE DEV EKRAN GÖRÜLMEDİ! BİM GOOGLE TV İLE EZBER BOZMAYA GELİYOR (BİM 19-25 AĞUSTOS)

BİM 19-25 Ağustos aktüel kataloğuyla dev ekran rüyası gerçek oluyor. Evinde sinema kalitesi yaşamak isteyenler için TCL 75V6D 75 inç 4K Ultra HD Google TV şubelere geliyor. AiPQ Engine işlemcisi, HDR10 renkleri ve Dolby Audio ses sistemiyle bu fırsatı sakın kaçırmayın. Sınırlı stoklarla sunulan bu ezber bozan dev televizyonu yakalamak için acele edin!

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BÖYLE NETLİK, BÖYLE DEV EKRAN GÖRÜLMEDİ! BİM GOOGLE TV İLE EZBER BOZMAYA GELİYOR (BİM 19-25 AĞUSTOS) - Sayfa 1

ANTON 3 TON KAPASİTELİ LİTYUM - İYON AKÜLÜ CBH V2 FORKLİFT

Fiyat: 1.500.000 TL

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BÖYLE NETLİK, BÖYLE DEV EKRAN GÖRÜLMEDİ! BİM GOOGLE TV İLE EZBER BOZMAYA GELİYOR (BİM 19-25 AĞUSTOS) - Sayfa 2

ANTON 1.5 TON KAPASİTELİ LİTYUM - İYON AKÜLÜ PTL 1.5 TRANSPALET

Fiyat: 59.900 TL

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BÖYLE NETLİK, BÖYLE DEV EKRAN GÖRÜLMEDİ! BİM GOOGLE TV İLE EZBER BOZMAYA GELİYOR (BİM 19-25 AĞUSTOS) - Sayfa 3

TCL 75 İNÇ 4K ULTRA HD GOOGLE TV 75V6D

Fiyat: 47.900 TL

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BÖYLE NETLİK, BÖYLE DEV EKRAN GÖRÜLMEDİ! BİM GOOGLE TV İLE EZBER BOZMAYA GELİYOR (BİM 19-25 AĞUSTOS) - Sayfa 4

GENERAL MOBİLE ERA 30 PRO DUAL CEP TELEFONU 8GB+256GB

Fiyat: 8.250 TL

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