Bu 14 şirketin piyasa değeri 1 trilyon doları aştı! Zirvedeki şirket Apple'ı bile geride bıraktı

Global tabloda teknoloji ve yapay zekâ rüzgârı şirketlerin değerlemelerini tekrardan şekillendiriyor. CompaniesMarketCap tarafından yayınlanan güncel verilere göre, piyasa değeri 1 trilyon dolar eşiğini geçen firmaların sayısı 14'e yükseldi. Dünyanın en değerli şirketleri içerisinde teknoloji devleri ağırlıkta bulunurken, listenin zirvesinde yer alan şirket Apple dahil birçok rakibini geride bırakarak ilk sıranın maliki oldu. İşte piyasa değeri 1 trilyon doları aşan dünyanın en değerli şirketleri...