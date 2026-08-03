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  4. Bu 15 plajda deniz suyu kalitesi ZAYIF; Denize girmeniz önerilmiyor

Bu 15 plajda deniz suyu kalitesi ZAYIF; Denize girmeniz önerilmiyor

İstanbul ve çevresindeki illerde deniz sezonunu değerlendiren güncel yüzme suyu kalitesi verileri resmi sitede yayınandı. Sağlık Bakanlığı'nın analizlerine göre su kalitesi en düşük seviyede bulunan 15 plaj belirlenirken, uzmanlar bu noktalarda denize girilmemesi konusunda ikaz ediyor.

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Bu 15 plajda deniz suyu kalitesi ZAYIF; Denize girmeniz önerilmiyor - Sayfa 1

Sıcaklardan bunalanlar ve serinlemek için plajlara akın eden vatandaşları yakından ilgilendiren yüzme suyu kalitesi raporu yayımlandı. Sağlık Bakanlığı'nın düzenli olarak paylaştığı verilere göre İstanbul ve çevresindeki illerde su kalitesi en zayıf olarak değerlendirilen 15 plaj tespit edildi. Uzmanlar, sağlık riski oluşturabilecek bu bölgelerde denize girilmesinin tercih edilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor.

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Bu 15 plajda deniz suyu kalitesi ZAYIF; Denize girmeniz önerilmiyor - Sayfa 2

1 - Demirciköy Uzunya Plajı
Sarıyer, İstanbul - Kalite: Zayıf

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Bu 15 plajda deniz suyu kalitesi ZAYIF; Denize girmeniz önerilmiyor - Sayfa 3

2 - Gümüşdere Plajı
Sarıyer, İstanbul - Kalite: Zayıf

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Bu 15 plajda deniz suyu kalitesi ZAYIF; Denize girmeniz önerilmiyor - Sayfa 4

3 - Kısırkaya Pajı
Sarıyer, İstanbul - Kalite: Zayıf

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