Bu 15 plajda deniz suyu kalitesi ZAYIF; Denize girmeniz önerilmiyor

Sıcaklardan bunalanlar ve serinlemek için plajlara akın eden vatandaşları yakından ilgilendiren yüzme suyu kalitesi raporu yayımlandı. Sağlık Bakanlığı'nın düzenli olarak paylaştığı verilere göre İstanbul ve çevresindeki illerde su kalitesi en zayıf olarak değerlendirilen 15 plaj tespit edildi. Uzmanlar, sağlık riski oluşturabilecek bu bölgelerde denize girilmesinin tercih edilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor.