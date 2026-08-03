Bu 15 plajda deniz suyu kalitesi ZAYIF; Denize girmeniz önerilmiyor
İstanbul ve çevresindeki illerde deniz sezonunu değerlendiren güncel yüzme suyu kalitesi verileri resmi sitede yayınandı. Sağlık Bakanlığı'nın analizlerine göre su kalitesi en düşük seviyede bulunan 15 plaj belirlenirken, uzmanlar bu noktalarda denize girilmemesi konusunda ikaz ediyor.
Sıcaklardan bunalanlar ve serinlemek için plajlara akın eden vatandaşları yakından ilgilendiren yüzme suyu kalitesi raporu yayımlandı. Sağlık Bakanlığı'nın düzenli olarak paylaştığı verilere göre İstanbul ve çevresindeki illerde su kalitesi en zayıf olarak değerlendirilen 15 plaj tespit edildi. Uzmanlar, sağlık riski oluşturabilecek bu bölgelerde denize girilmesinin tercih edilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor.