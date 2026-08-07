Bu 20 otomobil yaz aylarında 1 hafta bile ilanda kalmıyor. Piyasası hızlı, müşterisi hazır.
Otomobilde sezon kapanmadan aracını satmak ya da değiştirmek isteyenler özellikle piyasası hızlı olan marka ve modellere yöneliyor.
İkinci el otomobil piyasasında dayanıklılığı, düşük yakıt tüketimi ve uygun bakım maliyetleriyle öne çıkan araç modelleri sürücülerin odağı olmaya devam ediyor.
Açıklanan son verilere göre, Türkiye'de kullanıcıların en çok güvendiği ve pazarda en hızlı el değiştiren popüler motor tipleri belirlendi.
Ekonomik ve uzun ömürlü motor seçeneklerinin zirvede yer aldığı liste, araç almayı düşünen sürücüler için rehber niteliği taşıyor.