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  4. Bu 20 otomobil yaz aylarında 1 hafta bile ilanda kalmıyor. Piyasası hızlı, müşterisi hazır.

Bu 20 otomobil yaz aylarında 1 hafta bile ilanda kalmıyor. Piyasası hızlı, müşterisi hazır.

Otomobilde sezon kapanmadan aracını satmak ya da değiştirmek isteyenler özellikle piyasası hızlı olan marka ve modellere yöneliyor.

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Bu 20 otomobil yaz aylarında 1 hafta bile ilanda kalmıyor. Piyasası hızlı, müşterisi hazır. - Sayfa 1

İkinci el otomobil piyasasında dayanıklılığı, düşük yakıt tüketimi ve uygun bakım maliyetleriyle öne çıkan araç modelleri sürücülerin odağı olmaya devam ediyor.

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Bu 20 otomobil yaz aylarında 1 hafta bile ilanda kalmıyor. Piyasası hızlı, müşterisi hazır. - Sayfa 2

Açıklanan son verilere göre, Türkiye'de kullanıcıların en çok güvendiği ve pazarda en hızlı el değiştiren popüler motor tipleri belirlendi.

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Bu 20 otomobil yaz aylarında 1 hafta bile ilanda kalmıyor. Piyasası hızlı, müşterisi hazır. - Sayfa 3

Ekonomik ve uzun ömürlü motor seçeneklerinin zirvede yer aldığı liste, araç almayı düşünen sürücüler için rehber niteliği taşıyor.

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Bu 20 otomobil yaz aylarında 1 hafta bile ilanda kalmıyor. Piyasası hızlı, müşterisi hazır. - Sayfa 4

PEYNİR EKMEK GİBİ SATAN 20 OTOMOBİL

İşte 20 otomobillik o liste:

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