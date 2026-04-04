Bu banka 33.066 TL'ye kadar çıktı! İşte 1.000.000 TL'nin 32 günlük net faiz getirisi
Mevduat faizlerinde yarış sürat kesmeden devam ediyor. Bankaların güncel oranlarına göre 1 milyon TL’nin 32 günlük net getirisi bazı bankalarda 33 bin TL seviyesini aşarken, yatırımcılar en yüksek kazancı sunan seçenekleri yakından takip ediyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz politikası sonrası mevduat hesaplarına olan ilgi artarken, bankalar da müşterilerini çekebilmek için faiz oranlarını yukarı taşımaya devam ediyor. Güncel verilere göre bazı bankalarda 1.000.000 TL’nin 32 günlük net faiz getirisi 33.066 TL’ye kadar yükseldi. Özellikle kısa vadede risksiz getiri arayan yatırımcılar için bankaların sunduğu oranlar yeniden gündemin üst sıralarına yerleşti. İşte banka banka güncel faiz oranları ve 32 günlük net kazanç tablosu