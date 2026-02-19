Bu bölümün kontenjanı iki yılda yüzde 75 azaldı! İşte en çok kontenjanı düşen 50 lisans bölümü
YÖK, son iki senedir düzenli olarak üniversitedeki belli başlı bölümlerin kontenjanlarını azaltıyor. Bunun en büyük nedeni hem iş sahasında yaşanan sıkıntılar hem de mezun sayılarının fazla olması. Ayrıca değişen dünya düzeninde farklı meslek türlerine önem verilmesi de bulunuyor. İşte son iki senede en fazla kontenjanı düşen lisans bölümleri
Yükseköğretimde son zamanlarda dikkat çeken bir daralma meydana geldi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), son iki yılda bazı lisans programlarının kontenjanlarını adım adım düşürürken, kimi bölümlerde kayıp oranı yüzde 75’e kadar erişti. İş gücü piyasasındaki doyum, artan mezun sayısı ve değişen meslek dinamikleri doğrultusunda yapılan düzenlemeyle en fazla kontenjan kaybı yaşayan 50 lisans bölümü belli oldu.