Bu fırsat kaçmaz: 17 Şubat Salı günü BİM’de uygun fiyatlı gıda şöleni sizi bekliyor!
Bu fırsat kaçmaz: 17 Şubat Salı günü BİM’de uygun fiyatlı gıda şöleni sizi bekliyor!
17 Şubat 2026 Salı günü BİM’de gıda reyonları adeta baştan sona yenileniyor. Kahvaltılıklardan temel gıda ürünlerine, atıştırmalıklardan içecek çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi raflarda yerini alırken, haftalık alışverişini planlayanlar için kapsamlı bir seçenek listesi sunuluyor.
BANVİT-LEZİTA-KESKİNOĞLU BÜTÜN PİLİÇ 1000 G
Fiyat: 59,50 TL
1 | 72
2 | 72
3 | 72
4 | 72
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır.
Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez
politikası ve aydınlatma
metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul
edersiniz.