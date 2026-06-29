Bu fırsat kaçmaz! 30 Haziran Salı BİM’de gıda ve deterjanlarda dev indirim fırsatları sizi bekliyor!
Bu fırsat kaçmaz! 30 Haziran Salı BİM’de gıda ve deterjanlarda dev indirim fırsatları sizi bekliyor!
BİM, 30 Haziran 2026 Salı günü gıda ve deterjanlarda özel indirim kampanyasıyla müşterilerine büyük avantajlar sunuyor. Temel ihtiyaç ürünlerinde yapılan fiyat düşüşleri, hem mutfak alışverişini hem de temizlik giderlerini daha ekonomik hale getiriyor. Sağlıklı ve kaliteli gıdaları uygun fiyatlarla almak, hijyen ürünlerinde tasarruf sağlamak isteyenler için bu kampanya kaçırılmayacak bir fırsat. İndirimli ürünler sınırlı süreyle raflarda yer alacak.
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