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  4. BU FIRSAT KAÇMAZ: A101’DE BÜYÜK TELEVİZYON KAMPANYASI BAŞLIYOR! (A101 22-28 EKİM)

BU FIRSAT KAÇMAZ: A101’DE BÜYÜK TELEVİZYON KAMPANYASI BAŞLIYOR! (A101 22-28 EKİM)

A101’de 22-28 Ekim tarihleri arasında son teknoloji televizyonlar peşin fiyatına 4 taksit avantajıyla satışa sunuluyor! Çerçevesiz tasarıma sahip Onvo 55" QLED Google TV 21.999 TL ve Onvo 50" QLED Google TV 18.499 TL fiyatıyla öne çıkıyor. Dünya kalitesini evine taşımak isteyenler için ise üstün renk doğruluğu sunan Samsung 58" Crystal UHD Smart TV 31.999 TL ve büyük indirimle gelen Samsung 50" Crystal UHD Smart TV 23.999 TL cazip fiyatlarıyla raflardaki yerini alıyor. Üstelik tüm bu modellerde ücretsiz kurulum fırsatı da bulunuyor.

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BU FIRSAT KAÇMAZ: A101’DE BÜYÜK TELEVİZYON KAMPANYASI BAŞLIYOR! (A101 22-28 EKİM) - Sayfa 1

VOLTA VT7 PRO ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED

Fiyat: 179,990 TL

REVOLT RS3 NEO 50 CC BENZİNLİ MOPED

Fiyat: 44,990 TL

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BU FIRSAT KAÇMAZ: A101’DE BÜYÜK TELEVİZYON KAMPANYASI BAŞLIYOR! (A101 22-28 EKİM) - Sayfa 2

ONVO 55VQ90F3UA 55” FRAMELESS 4K ULTRA HD QLED GOOGLE TV

Fiyat: 21,999 TL

SAMSUNG 50U8000F 50” 4K ULTRA SMART LED TV

Fiyat: 23,999 TL

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BU FIRSAT KAÇMAZ: A101’DE BÜYÜK TELEVİZYON KAMPANYASI BAŞLIYOR! (A101 22-28 EKİM) - Sayfa 3

PIERRE CARDIN SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ

Fiyat: 599 TL

APRILLA SAÇ MAŞASI

Fiyat: 549 TL

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BU FIRSAT KAÇMAZ: A101’DE BÜYÜK TELEVİZYON KAMPANYASI BAŞLIYOR! (A101 22-28 EKİM) - Sayfa 4

PİRANHA 7858 RGB BLUETOOTH ASTRONOT HOPARLÖR

Fiyat: 499 TL

PİRANHA 9047 20.000 MAH 2’Sİ 1 ARADA KABLOLU POWERBANK

Fiyat: 799 TL

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