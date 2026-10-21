BU FIRSAT KAÇMAZ: A101’DE BÜYÜK TELEVİZYON KAMPANYASI BAŞLIYOR! (A101 22-28 EKİM)
A101’de 22-28 Ekim tarihleri arasında son teknoloji televizyonlar peşin fiyatına 4 taksit avantajıyla satışa sunuluyor! Çerçevesiz tasarıma sahip Onvo 55" QLED Google TV 21.999 TL ve Onvo 50" QLED Google TV 18.499 TL fiyatıyla öne çıkıyor. Dünya kalitesini evine taşımak isteyenler için ise üstün renk doğruluğu sunan Samsung 58" Crystal UHD Smart TV 31.999 TL ve büyük indirimle gelen Samsung 50" Crystal UHD Smart TV 23.999 TL cazip fiyatlarıyla raflardaki yerini alıyor. Üstelik tüm bu modellerde ücretsiz kurulum fırsatı da bulunuyor.
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VOLTA VT7 PRO ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED
Fiyat: 179,990 TL
REVOLT RS3 NEO 50 CC BENZİNLİ MOPED
Fiyat: 44,990 TL
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ONVO 55VQ90F3UA 55” FRAMELESS 4K ULTRA HD QLED GOOGLE TV
Fiyat: 21,999 TL
SAMSUNG 50U8000F 50” 4K ULTRA SMART LED TV
Fiyat: 23,999 TL
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