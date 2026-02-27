Bu fırsat kaçmaz: Evinize şıklık katacak TV Ünitesi 28 Şubat’ta ŞOK’ta!
ŞOK, 28 Şubat 2026 aktüel ürünleri arasında evinizi baştan yaratacak bir TV ünitesi sunuyor. Modern tasarımı ve fonksiyonel özellikleriyle salonunuza hem şıklık hem de kullanım kolaylığı getiriyor. Evini yenilemek isteyenler için ideal olan bu TV ünitesi, sınırlı stoklarla ŞOK mağazalarında yerini alacak.
ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER
ÜLKER ALBENİ KARAMEL TABLET 86 G
Fiyat: 55 TL
TAT KETÇAP 900 G
Fiyat: 80 TL
SOLO YÜZEY TEMİZLİK HAVLUSU BEYAZ SABUN FERAHLIĞI 100’LÜ
Fiyat: 65 TL
CLEAR ŞAMPUAN ÇEŞİTLERİ 600 ML
Fiyat: 179 TL
SÜPER MAYLO DEV HAVLU
Fiyat: 40 TL
