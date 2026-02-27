  1. Ekonomim
  4. Bu fırsat kaçmaz: Evinize şıklık katacak TV Ünitesi 28 Şubat’ta ŞOK’ta!

ŞOK, 28 Şubat 2026 aktüel ürünleri arasında evinizi baştan yaratacak bir TV ünitesi sunuyor. Modern tasarımı ve fonksiyonel özellikleriyle salonunuza hem şıklık hem de kullanım kolaylığı getiriyor. Evini yenilemek isteyenler için ideal olan bu TV ünitesi, sınırlı stoklarla ŞOK mağazalarında yerini alacak.

DİNARSU 2’Lİ BUBBLE BANYO PASPAS TAKIMI

Fiyat: 399 TL

YÜZ HAVLUSU

Fiyat: 79,95 TL

LİSANSLI TEKLİ ARABA

Fiyat: 129 TL

1000 PARÇA PUZZLE

Fiyat: 89,95 TL

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

ÜLKER ALBENİ KARAMEL TABLET 86 G

Fiyat: 55 TL

TAT KETÇAP 900 G

Fiyat: 80 TL

SOLO YÜZEY TEMİZLİK HAVLUSU BEYAZ SABUN FERAHLIĞI 100’LÜ

Fiyat: 65 TL

CLEAR ŞAMPUAN ÇEŞİTLERİ 600 ML

Fiyat: 179 TL

SÜPER MAYLO DEV HAVLU

Fiyat: 40 TL

ŞOK’TAN İSTE GELSİN

REMAKS JUST HOME LİDYA MODERN TV ÜNİTESİ ATLANTİK ÇAM

Fiyat: 3,299 TL

REMAKS NEPTÜN METALİ TV ÜNİTESİ ATLANTİK ÇAM

Fiyat: 2,399 TL

