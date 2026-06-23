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  4. Bu fırsatı kaçırmayın: 30 Mayıs Salı BİM’de süt ve süt ürünlerinde dev indirim başlıyor!

Bu fırsatı kaçırmayın: 30 Mayıs Salı BİM’de süt ve süt ürünlerinde dev indirim başlıyor!

BİM, 30 Mayıs Salı günü süt ve süt ürünlerinde özel indirim kampanyasıyla müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor. Yoğurt, peynir, ayran ve süt çeşitlerinde yapılan fiyat avantajları, hem günlük tüketim hem de mutfak alışverişi için önemli bir tasarruf imkânı sağlıyor. Sağlıklı ve kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla almak isteyenler için bu kampanya, bütçeye dost seçenekler sunarken sofralara lezzet katıyor. İndirimli ürünler sınırlı süreyle raflarda yer alacak.

Bu fırsatı kaçırmayın: 30 Mayıs Salı BİM’de süt ve süt ürünlerinde dev indirim başlıyor! - Sayfa 1

SULTAN DANA KANGAL SUCUK 500 G

Fiyat: 319 TL

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Bu fırsatı kaçırmayın: 30 Mayıs Salı BİM’de süt ve süt ürünlerinde dev indirim başlıyor! - Sayfa 2
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Bu fırsatı kaçırmayın: 30 Mayıs Salı BİM’de süt ve süt ürünlerinde dev indirim başlıyor! - Sayfa 3

NAMET HİNDİ FISTIKLI SALAM 2X50 G

Fiyat: 29,75 TL

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Bu fırsatı kaçırmayın: 30 Mayıs Salı BİM’de süt ve süt ürünlerinde dev indirim başlıyor! - Sayfa 4
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