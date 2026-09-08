BU FİYAT KAÇMAZ: BİM’E PHİLİPS ŞARJLI SÜPÜRGE GELİYOR! (BİM 13-19 EYLÜL)
BİM’in 13-19 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürün kataloğunda Philips markalı şarjlı süpürge dikkat çekiyor. Ev temizliğinde pratik kullanım sunan ürün, yeni haftada BİM mağazalarında satışa sunulacak. Philips şarjlı süpürgenin özellikleri ve satış fiyatı da katalogda yer aldı. İşte ürüne ilişkin merak edilen detaylar...
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