BU FİYAT PİYASAYI ALTÜST EDER! BİM’E SAMSUNG A16 CEP TELEFONU GELİYOR! (BİM 16-22 AĞUSTOS)
Telefon fiyatlarının çok fazla yükseldiği bu dönemde bugün BİM kapılarında resmen izdiham çıkacak! 16-22 Ağustos 2026 tarihleri arasında Samsung Galaxy A16 cep telefonu, ezber bozan fiyatıyla raflara iniyor. 4GB RAM ve 128GB hafızasıyla öne çıkan bu cihaz; 6.7 inç Super AMOLED ekranı ve FHD+ net çözünürlüğüyle tam bir fiyat performans canavarı. 2 yıl garantili bu modeli kapmak isteyenler şimdiden 16 Ağustos pazar sabahı için alarmları kurdu. Erken kalkanın telefonu kapacağı, geç kalanın ise arkasından çok üzüleceği bu büyük fırsatı sakın kaçırmayın!
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