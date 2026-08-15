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  4. BU FİYATA BU PERFORMANS ŞAKA GİBİ! A101’E ELEKTRİKLİ KAMYONET GELİYOR! (A101 20-26 AĞUSTOS)

BU FİYATA BU PERFORMANS ŞAKA GİBİ! A101’E ELEKTRİKLİ KAMYONET GELİYOR! (A101 20-26 AĞUSTOS)

A101’e ezber bozmaya gelecek bu muhteşem aracı kaçıran gerçekten çok üzülür! Trafiğin altını üstüne getirecek elektrikli kamyonet; 51 km/s azami hızı, 4 kW gücü ve LFP bataryasıyla yolların yeni hakimi olmaya geliyor. Geri görüş kamerası, LED farları ve 4 teker hidrolik disk freniyle maksimum güvenlik sunan bu araca gören gözlerine inanamayacak. Bu fırsat yok satar, sakın kaçırmayın!

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BU FİYATA BU PERFORMANS ŞAKA GİBİ! A101’E ELEKTRİKLİ KAMYONET GELİYOR! (A101 20-26 AĞUSTOS) - Sayfa 1

VOLTA VMP14 TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ KAMYONET

Fiyat: 279,990 TL

VOLTA EV1 ELEKTRİKLİ ARAÇ

Fiyat: 239,990 TL

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BU FİYATA BU PERFORMANS ŞAKA GİBİ! A101’E ELEKTRİKLİ KAMYONET GELİYOR! (A101 20-26 AĞUSTOS) - Sayfa 2

KİWİ GİZLİ DAMACANA VE 3 MUSLUKLU SU SEBİLİ

Fiyat: 8,499 TL

SEG CM 911S INV SILVER ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Fiyat: 19,999 TL

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BU FİYATA BU PERFORMANS ŞAKA GİBİ! A101’E ELEKTRİKLİ KAMYONET GELİYOR! (A101 20-26 AĞUSTOS) - Sayfa 3

ENGLISH HOME GÖZLEME VE KREP MAKİNESİ

Fiyat: 1,299 TL

PIERRE CARDIN ELEKTRİKLİ CEZVE

Fiyat: 409 TL

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BU FİYATA BU PERFORMANS ŞAKA GİBİ! A101’E ELEKTRİKLİ KAMYONET GELİYOR! (A101 20-26 AĞUSTOS) - Sayfa 4

KİWİ OTO ARAÇ İÇİ BUZDOLABI

Fiyat: 1,999 TL

PİRANHA BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

Fiyat: 2,699 TL

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