BU FİYATA BU PERFORMANS ŞAKA GİBİ! A101’E ELEKTRİKLİ KAMYONET GELİYOR! (A101 20-26 AĞUSTOS)
A101’e ezber bozmaya gelecek bu muhteşem aracı kaçıran gerçekten çok üzülür! Trafiğin altını üstüne getirecek elektrikli kamyonet; 51 km/s azami hızı, 4 kW gücü ve LFP bataryasıyla yolların yeni hakimi olmaya geliyor. Geri görüş kamerası, LED farları ve 4 teker hidrolik disk freniyle maksimum güvenlik sunan bu araca gören gözlerine inanamayacak. Bu fırsat yok satar, sakın kaçırmayın!
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ENGLISH HOME GÖZLEME VE KREP MAKİNESİ
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