BU FİYATA İNANAMAYACAKSINIZ: A101'E BEBEK ARABASI GELİYOR! (A101 8-14 EKİM)
Alışveriş listelerini yeniden şekillendirecek olan yeni dönem A101 kampanyası resmen duyuruldu. 8 Ekim Perşembe sabahı mağazalarda yerini alacak olan bu geniş seçki, özellikle bebek arabasından elektrikli ulaşım araçlarına kadar pek çok kalemi aynı anda sunuyor. Stokların hızla erimesi beklenen bu dönemi kaçırmamak adına hazırlıkları erkenden tamamlamakta fayda var. Tüketicilerin markajındaki o kapsamlı liste, 8-14 Ekim tarihleri arasında raflarda olacak.
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