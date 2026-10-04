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  4. BU FİYATA İNANAMAYACAKSINIZ: A101'E BEBEK ARABASI GELİYOR! (A101 8-14 EKİM)

BU FİYATA İNANAMAYACAKSINIZ: A101'E BEBEK ARABASI GELİYOR! (A101 8-14 EKİM)

Alışveriş listelerini yeniden şekillendirecek olan yeni dönem A101 kampanyası resmen duyuruldu. 8 Ekim Perşembe sabahı mağazalarda yerini alacak olan bu geniş seçki, özellikle bebek arabasından elektrikli ulaşım araçlarına kadar pek çok kalemi aynı anda sunuyor. Stokların hızla erimesi beklenen bu dönemi kaçırmamak adına hazırlıkları erkenden tamamlamakta fayda var. Tüketicilerin markajındaki o kapsamlı liste, 8-14 Ekim tarihleri arasında raflarda olacak.

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BU FİYATA İNANAMAYACAKSINIZ: A101'E BEBEK ARABASI GELİYOR! (A101 8-14 EKİM) - Sayfa 1

VOLTA VT5 PRO ÜÇ TEKERLEKLİ MOPED

Fiyat: 94,990 TL

VOLTA VS1 İKİ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED

Fiyat: 34,990 TL

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BU FİYATA İNANAMAYACAKSINIZ: A101'E BEBEK ARABASI GELİYOR! (A101 8-14 EKİM) - Sayfa 2

TOSHIBA 55UV2363DT-55UV1563DT 55” 4K UHD VIDAA TV

Fiyat: 21,999 TL

ONVO 40VQ80F3FA 40” FRAMELESS FHD WHALE OS 10 QLED TV

Fiyat: 10,999 TL

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BU FİYATA İNANAMAYACAKSINIZ: A101'E BEBEK ARABASI GELİYOR! (A101 8-14 EKİM) - Sayfa 3

SEG STF 65 MEKANİK SİLİNDİRİK TERMOSİFON 65 L

Fiyat: 9,299 TL

SEG BUZDOLABI

Fiyat: 16,999 TL

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BU FİYATA İNANAMAYACAKSINIZ: A101'E BEBEK ARABASI GELİYOR! (A101 8-14 EKİM) - Sayfa 4

PİRANHA 7869 BLUETOOTH HOPARLÖR

Fiyat: 399 TL

PİRANHA 9946M BLUETOOTH KULAK İÇİ KULAKLIK

Fiyat: 349 TL

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