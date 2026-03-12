Bu fiyatlar bayram ettirir! A101’de şekerleme ve çikolata şöleni bugün başlıyor
Bayram ikramlıklarını daha uygun fiyata almak isteyenler için beklenen gün geldi! A101 bayram şekerleri, lokumları ve çikolata çeşitleri bugün itibarıyla raflarda yerini alıyor. Dökme seçeneklerden her zevke uygun tatlılara kadar dev fırsatların yer aldığı A101 Aldın Aldın kataloğundaki güncel fiyat listesini sizin için derledik. İşte bu fiyatlar bayram ettirir dedirten o liste...
KAHVE DÜNYASI NELLO MİNİ BÜTÜN ÇİKOLATA FINDIKLI 250 G
Fiyat: 375 TL
KAHVE DÜNYASI TAMBOL MİNİ ÇİKOLATA 234 G
Fiyat: 329 TL
ÜLKER ECE BÜTÜN FINDIKLI ÇİKOLATA 350 G
Fiyat: 295 TL
ETİ KARAM PORTAKAL KARAMEL DOLGULU BİTTER ÇİKOLATA 300 G
Fiyat: 229 TL
ETİ AHNEK BOL SÜTLÜ İKRAMLIK ÇİKOLATA 300 G
Fiyat: 229 TL
ÜLKER TRUFFLE FINDIK DOLGULU ÇİKOLATA 355 G
Fiyat: 295 TL
