  4. Bu fiyatlar bayram ettirir! A101’de şekerleme ve çikolata şöleni bugün başlıyor

Bayram ikramlıklarını daha uygun fiyata almak isteyenler için beklenen gün geldi! A101 bayram şekerleri, lokumları ve çikolata çeşitleri bugün itibarıyla raflarda yerini alıyor. Dökme seçeneklerden her zevke uygun tatlılara kadar dev fırsatların yer aldığı A101 Aldın Aldın kataloğundaki güncel fiyat listesini sizin için derledik. İşte bu fiyatlar bayram ettirir dedirten o liste...

KAHVE DÜNYASI NELLO MİNİ BÜTÜN ÇİKOLATA FINDIKLI 250 G

Fiyat: 375 TL

KAHVE DÜNYASI TAMBOL MİNİ ÇİKOLATA 234 G

Fiyat: 329 TL

ÜLKER ECE BÜTÜN FINDIKLI ÇİKOLATA 350 G

Fiyat: 295 TL

ETİ KARAM PORTAKAL KARAMEL DOLGULU BİTTER ÇİKOLATA 300 G

Fiyat: 229 TL

ETİ AHNEK BOL SÜTLÜ İKRAMLIK ÇİKOLATA 300 G

Fiyat: 229 TL

ÜLKER TRUFFLE FINDIK DOLGULU ÇİKOLATA 355 G

Fiyat: 295 TL

ÜLKER ÇİKOLATİN SÜTLÜ ÇİKOLATA 350 G

Fiyat: 295 TL

ÜLKER SIRMA PİRİNÇ PATLAKLI ÇİKOLATA 445 G

Fiyat: 220 TL

