BU FİYATLAR KAÇMAZ: A101 TAZENİN YILDIZLARI İNDİRİM RÜZGARI BAŞLADI! (A101 1-4 EKİM)
A101, mutfak bütçesini rahatlatacak yeni haftalık indirim listesini resmen duyurdu. A101 1-4 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak olan Tazenin Yıldızları kataloğu, özellikle taze sebze, meyve, yumurta ve et ürünlerindeki dev fırsatlarıyla öne çıkıyor. Kaliteli ürünleri en cazip fiyatlarla raflarına taşıyan A101, bu hafta da tüketicinin yüzünü güldürmeyi başaracak. Stoklarla sınırlı indirim fırsatlarını yakalamak ve bütçe dostu bir alışveriş planı yapmak için en yakın A101 mağazasını ziyaret edebilirsiniz.
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