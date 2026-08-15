BU FİYATLAR KAPIŞ KAPIŞ GİDER! BİM REYONLARDA BÜYÜK İNDİRİM ÇILGINLIĞI BAŞLIYOR! (BİM 21-27 AĞUSTOS)
21-27 Ağustos tarihleri arasında BİM mağazalarında öyle pratik ve kullanışlı ev ürünleri geliyor ki sabah ilk iş BİM’e koşan kazanır, geç kalan boş raflara bakıp üzülür. Kaliteli temizlik setlerinden kaymaz basamaklı taburelere, süngerli cam sileceklerinden çoklu mandallı askılara kadar günlük hayatta çok aranan küçük ama etkili yüzlerce ürün satışa çıkıyor. Üstelik borosilikat paslanmaz çelik pipetler ve şık karaf suluklar da çok uygun fiyatlarla listeye eklendi. İşte BİM 21-27 Ağustos aktüel ürünler fiyat listesi…
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