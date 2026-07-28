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  4. Bu fiyatlar şaka değil: 3 Ağustos’a kadar Tarım Kredi’de gıdada büyük indirim rüzgarı!

Bu fiyatlar şaka değil: 3 Ağustos’a kadar Tarım Kredi’de gıdada büyük indirim rüzgarı!

Tarım Kredi, bugünden itibaren geçerli olacak yeni dev indirim kampanyasını başlattı. 3 Ağustos tarihine kadar sürecek büyük indirim döneminde mutfakların temel ihtiyaç ürünleri çok özel fiyatlarla raflarda yerini alacak. Kampanya kapsamında ayçiçek yağı, yoğurt, salça ve makarna çeşitlerinde kaçırılmayacak fiyat avantajları sunuluyor. Ayrıca kahvaltıların vazgeçilmezi sucuk ile peynir çeşitleri de indirimli olarak raflarda yerini alıyor.

Bu fiyatlar şaka değil: 3 Ağustos’a kadar Tarım Kredi’de gıdada büyük indirim rüzgarı! - Sayfa 1

ANADOLU AYÇİÇEK YAĞI 2 L

Fiyat: 199 TL

TARIM KREDİ YARIM YAĞLI YOĞURT 3000 G

Fiyat: 134,90 TL

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Bu fiyatlar şaka değil: 3 Ağustos’a kadar Tarım Kredi’de gıdada büyük indirim rüzgarı! - Sayfa 2

TARIM KREDİ DEMLİK POŞET ÇAY 48’Lİ

Fiyat: 49,50 TL

ETİ HOŞBEŞ 142 G

Fiyat: 46,50 TL

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Bu fiyatlar şaka değil: 3 Ağustos’a kadar Tarım Kredi’de gıdada büyük indirim rüzgarı! - Sayfa 3

7 AĞUSTOS TARİHİNE KADAR GEÇERLİ;

EVEREST FAN 13 OLYMPOS AIR VANTİLATÖR

Fiyat: 1,599 TL

AXEN 55 QLED WEBOS 4K UHD TV

Fiyat: 19,990 TL

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Bu fiyatlar şaka değil: 3 Ağustos’a kadar Tarım Kredi’de gıdada büyük indirim rüzgarı! - Sayfa 4

PAŞABAHÇE ALANYA SU BARDAĞI 6’LI

Fiyat: 79,90 TL

LAV DEMET 6’LI ÇAY BARDAĞI

Fiyat: 99,90 TL

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