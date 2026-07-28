Bu fiyatlar şaka değil: 3 Ağustos’a kadar Tarım Kredi’de gıdada büyük indirim rüzgarı!
Tarım Kredi, bugünden itibaren geçerli olacak yeni dev indirim kampanyasını başlattı. 3 Ağustos tarihine kadar sürecek büyük indirim döneminde mutfakların temel ihtiyaç ürünleri çok özel fiyatlarla raflarda yerini alacak. Kampanya kapsamında ayçiçek yağı, yoğurt, salça ve makarna çeşitlerinde kaçırılmayacak fiyat avantajları sunuluyor. Ayrıca kahvaltıların vazgeçilmezi sucuk ile peynir çeşitleri de indirimli olarak raflarda yerini alıyor.
7 AĞUSTOS TARİHİNE KADAR GEÇERLİ;
EVEREST FAN 13 OLYMPOS AIR VANTİLATÖR
Fiyat: 1,599 TL
AXEN 55 QLED WEBOS 4K UHD TV
Fiyat: 19,990 TL
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