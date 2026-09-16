BU FİYATLARA İNANAMAYACAKSINIZ! BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI (BİM 20-26 EYLÜL)
BİM 20-26 Eylül aktüel ürünler indirim kataloğu açıklandı. BİM market bu hafta teknoloji ve oyuncak kategorisinde indirim yapıyor. Televizyon, cep telefonu ve küçük ev aletleri ile birlikte çocuklar için birbirinden güzel oyuncaklar bu hafta BİM raflarında olacak. 20 Eylül Pazar gününden itibaren satışta olacak ürünler şimdiden merak konusu oldu. Peki, BİM’e hangi ürünler gelecek? İşte tam liste…
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