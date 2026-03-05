  1. Ekonomim
  4. Bu fiyatlarla ev yenilemek hayal değil: 11 Mart Çarşamba BİM’e Beyaz Eşya geliyor!

Evinizin teknolojisini baştan aşağı yenileme vakti! Buzdolabından bulaşık makinesine, çamaşır makinesinden çamaşır kurutma makinesine kadar, konforu ve tasarımı bir araya getiren beyaz eşyalar 11 Mart Çarşamba BİM raflarında. Üstelik piyasaya meydan okuyan fiyatlarla…

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 490 NFS

Fiyat: 27,900 TL

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 430 NFE


Fiyat: 21,900 TL

KEYSMART BUZDOLABI KEY 330 STE

Fiyat: 14,900 TL

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 250 NFE

Fiyat: 12,900 TL

