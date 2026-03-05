Bu fiyatlarla ev yenilemek hayal değil: 11 Mart Çarşamba BİM’e Beyaz Eşya geliyor!
Evinizin teknolojisini baştan aşağı yenileme vakti! Buzdolabından bulaşık makinesine, çamaşır makinesinden çamaşır kurutma makinesine kadar, konforu ve tasarımı bir araya getiren beyaz eşyalar 11 Mart Çarşamba BİM raflarında. Üstelik piyasaya meydan okuyan fiyatlarla…
KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 490 NFS
Fiyat: 27,900 TL
KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 430 NFE
Fiyat: 21,900 TL
KEYSMART BUZDOLABI KEY 330 STE
Fiyat: 14,900 TL
KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 250 NFE
Fiyat: 12,900 TL
