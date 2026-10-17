BU HAFTA A101'DE: ELEKTRİKLİ VE BENZİNLİ MOPED, ELEKTRİKLİ MOTORLU BİSİKLET! (A101 22-28 EKİM)
22-28 Ekim tarihleri arasında geçerli olan güncel A101 aktüel kataloğunda şehir içi ulaşımı kolaylaştıracak elektrikli ve benzinli moped modelleri, peşin fiyatına 6 taksit avantajıyla satışa sunuluyor. Kataloğun en güçlüsü Volta VT7 Pro, uzun ömürlü LFP bataryası ve hidrolik direksiyonuyla öne çıkarken; konforlu Volta VM5 Neo ve ekonomik Volta VM2 modelleri elektrikli motor teknolojisine sahip güvenli üç tekerlekli çözümler sağlıyor. B sınıfı ehliyete uygun Apery RS3 NEO 50 CC benzinli moped hız arayanlara, hafif yapılı Volta VSX elektrikli bisiklet ise kısa mesafelere hitap ediyor.
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
VOLTA VT7 PRO ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED
Fiyat: 179,990 TL
REVOLT RS3 NEO 50 CC BENZİNLİ MOPED
Fiyat: 44,990 TL
1 | 10
ONVO 55VQ90F3UA 55” FRAMELESS 4K ULTRA HD QLED GOOGLE TV
Fiyat: 21,999 TL
SAMSUNG 58U8000F 58” UHD SMART TV
Fiyat: 31,999 TL
2 | 10