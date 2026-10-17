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  4. BU HAFTA A101'DE: ELEKTRİKLİ VE BENZİNLİ MOPED, ELEKTRİKLİ MOTORLU BİSİKLET! (A101 22-28 EKİM)

BU HAFTA A101'DE: ELEKTRİKLİ VE BENZİNLİ MOPED, ELEKTRİKLİ MOTORLU BİSİKLET! (A101 22-28 EKİM)

22-28 Ekim tarihleri arasında geçerli olan güncel A101 aktüel kataloğunda şehir içi ulaşımı kolaylaştıracak elektrikli ve benzinli moped modelleri, peşin fiyatına 6 taksit avantajıyla satışa sunuluyor. Kataloğun en güçlüsü Volta VT7 Pro, uzun ömürlü LFP bataryası ve hidrolik direksiyonuyla öne çıkarken; konforlu Volta VM5 Neo ve ekonomik Volta VM2 modelleri elektrikli motor teknolojisine sahip güvenli üç tekerlekli çözümler sağlıyor. B sınıfı ehliyete uygun Apery RS3 NEO 50 CC benzinli moped hız arayanlara, hafif yapılı Volta VSX elektrikli bisiklet ise kısa mesafelere hitap ediyor.

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BU HAFTA A101'DE: ELEKTRİKLİ VE BENZİNLİ MOPED, ELEKTRİKLİ MOTORLU BİSİKLET! (A101 22-28 EKİM) - Sayfa 1

VOLTA VT7 PRO ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED

Fiyat: 179,990 TL

REVOLT RS3 NEO 50 CC BENZİNLİ MOPED

Fiyat: 44,990 TL

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BU HAFTA A101'DE: ELEKTRİKLİ VE BENZİNLİ MOPED, ELEKTRİKLİ MOTORLU BİSİKLET! (A101 22-28 EKİM) - Sayfa 2

ONVO 55VQ90F3UA 55” FRAMELESS 4K ULTRA HD QLED GOOGLE TV

Fiyat: 21,999 TL

SAMSUNG 58U8000F 58” UHD SMART TV

Fiyat: 31,999 TL

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BU HAFTA A101'DE: ELEKTRİKLİ VE BENZİNLİ MOPED, ELEKTRİKLİ MOTORLU BİSİKLET! (A101 22-28 EKİM) - Sayfa 3

SEG BUZDOLABI

Fiyat: 31,999 TL

SEG BULAŞIK MAKİNESİ

Fiyat: 17,999 TL

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BU HAFTA A101'DE: ELEKTRİKLİ VE BENZİNLİ MOPED, ELEKTRİKLİ MOTORLU BİSİKLET! (A101 22-28 EKİM) - Sayfa 4

PİRANHA 7858 RGB BLUETOOTH ASTRONOT HOPARLÖR

Fiyat: 499 TL

PİRANHA 9973 BLUETOOTH KULAK İÇİ KULAKLIK

Fiyat: 599 TL

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